क्रिकेट में इससे बेवकूफी भरा रनआउट आपने कभी नहीं देखा होगा- viral video

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्क कॉसग्रोव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो जिस तरह से रनआउट हुए हैं, उसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। कुछ समय पहले ही कॉसग्रोव का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो गेंद को सिर से मारकर स्लिप में भेज दिए थे और अब वो नाटकीय अंदाज में रनआउट हुए हैं।

इंग्लिश काउंटी क्रिकेट डिवीजन-2 में लीसेस्टरशर और ग्लैमॉर्गन के बीच मैच के दौरान कॉसग्रोव बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली पारी में बिना खाता खोले आउट होने के बाद कॉसग्रोव दूसरी पारी में मजेदार तरीके से रनआउट हुए। उन्होंने शॉट खेला और गेंद पास खड़े फील्डर के पास सीधा गई। कॉसग्रोव रन चुराना चाहते थे, जो कि एकदम ही नामुमकिन नजर आ रहा था।

इसके बाद जब तक वो कुछ समझ पाते और क्रीज में वापस लौट सकते, तब तक वो रनआउट हो चुके थे। इस वीडियो को ट्विटर पर बहुत शेयर किया जा रहा है और इसके क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेवकूफी भरा रनआउट भी बताया जा रहा है। आप भी देखें वीडियो-

The worst attempt at a run ever? pic.twitter.com/at5qX8VagZ

When you accidentally hit the run button on the PlayStation https://t.co/B7KoIkOG1u