वीबी चंद्रशेखर के निधन से क्रिकेट जगत में शोक, पढ़ें खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया

भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वी.बी. चंद्रशेखर ने चेन्नई में आत्महत्या कर ली। उनके निधन पर पूरे क्रिकेट जगत में शोक का मौहाल है। चंद्रशेखर के परिवार के सदस्यों के मुताबिक, वह क्रिकेट लीग की टीम को चलाने में हो रहे नुकसान से दुखी थे और इसलिए उन्होंने गुरुवार को आत्महत्या कर ली। वह तमिलनाडु क्रिकेट लीग में वीबी कांची वीरंस के मालिक थे। साथ ही वह कोचिंग सेंटर भी चलाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका शरीर उनके कमरे में पंखे से लटका मिला।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा, 'बीसीसीआई को यह बात बताते हुए दुख हो रहा है कि वीबी चंद्रशेखर का निधन हो गया है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रंशसकों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं।'

BCCI regrets to inform that former India opener VB Chandrasekhar is no more. Our heartfelt condolences to his family, friends and his fans. — BCCI (@BCCI) August 15, 2019

भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस. लक्ष्मण ने ट्वीट कर लिखा, 'अपने जिगरी दोस्त चंद्रशेखर के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।'

Deeply saddened and shocked to know about the demise of my good friend VB Chandrasekhar. Heartfelt condolences to his family. May his soul RIP. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 15, 2019

भारत के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने ट्वीट किया, 'बेहद दुखद खबर...वीबी...बहुत जल्दी चले गए। हैरान हूं। परिवार और दोस्तों को मेरी संवेदनाएं।'

Terrible news...VB...too soon. Shocking! Heartfelt condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) August 15, 2019

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, 'दुखद दिन और क्रिकेट परिवार का बड़ा नुकसान। वीबी भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।'

Sad day and a big loss to the cricket family. Rest In Peace VB. https://t.co/4KSlDduA9V — Stephen Fleming (@SPFleming7) August 16, 2019

सुरेश रैना ने लिखा, 'चंद्रशेखर के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनके लगातार प्रयासों के कारण ही चेन्नई सुपर किंग्स को सही बुनियाद मिली थी। उन्होंने शुरुआत से ही हमें प्रोसाहित किया और हम पर भरोसा रखा।'

Extremely sad & shocked to hear about the passing away of VB Chandrasekhar sir. His consistent efforts made it possible to set the right foundation of the CSK team. He always encouraged & believed in us since very beginning. My deepest condolences to the family. pic.twitter.com/g2mtq8wRos — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) August 15, 2019

चंद्रशेखर अपने पीछे अपनी पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गए हैं। उन्होंने 1988 से 1990 में भारत के लिए सात वनडे मैच खेले। वनडे में उनके नाम एक अर्धशतक दर्ज है, जो उन्होंने इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। चंद्रशेखर ने 81 प्रथम श्रेणी मैचों में 4999 रन बनाए जिसमें नाबाद 237 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा। वह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजर भी थे। चंद्रशेखर में मार्च 1988 में तमिलनाडु से खेलते हुए शेष भारत के खिलाफ 56 गेंदों पर शतक जमाया था। यह उस समय भारत के घरेलू क्रिकेट में लगाया गया सबसे तेज शतक था।

Very shocking to hear VB Chandrashekhar indian cricketer is no more.. very sad news .. very young to go.. rest in peace VB.. Big lose ☹️ condolences to the family 🙏🙏 @CSKFansOfficial @ChennaiIPL @BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 15, 2019

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।