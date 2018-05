IPL-11:स्टार पत्नी का फ्लॉप पति, स्टुअर्ट बिन्नी का कुछ यूं उड़ा मजाक

आईपीएल 2018 में भाग्य के दम पर प्लेआॅफ में पहुंची राजस्थान रॉयल्स टीम का सफर थम चुका है। पहले एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 25 रन से हरा कर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। वैसे तो इस सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए जोस बटलर को छोड़ कर कोई अन्य बल्लेबाज अपना जलवा नहीं दिखा पाया, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पूरे टर्नामेंट में काफी धीमी बल्लेबाजी की, तो बेन स्टोक्स बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे। लेकिन, राजस्थान रॉयल्स के फैंस जिस एक खिलाड़ी की दसके खराब प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया में जमकर खिंचाई कर रहे हैं, वो हैं आॅलराउंडर स्टुअर्ट बिन्नी।

गेंद और बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे ​स्टुअर्ट बिन्नी

कोलकाता के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान ने प्लेइंग इलेवन में स्टुअर्ट बिन्नी को जगह दी थी। लेकिन वो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाने में एक बार फिर नाकाम रहे और खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद क्रिकेट फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल ऑक्शन में 50 लाख रुपये खर्च कर स्टुअर्ट बिन्नी को खरीदा था। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में वह गेंद और बल्ले दोनों से बुरी तरह फ्लॉप रहे। बिन्नी के खराब प्रदर्शन के बाद कोई उन्हें बॉलीवुड का अभिषेक बच्चन कह रहा है, तो कोई उदय चोपड़ा।

स्टुअर्ट बिन्नी का उड़ा मजाक, लेकिन पत्नी की हुई तारीफ

वहीं, स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी मयंती लैंगर ने आईपीएल का पूरा सीजन होस्ट किया और फैंस का दिल जीता। सोशल मीडिया पर मयंती लैंगर की खूबसूरती और एंकरिंग की तारीफ में फैंस ने जमकर तारीफों के पुल बांधे। आईपीएल के आधिकारिक प्रसारणकर्ता 'स्टार स्पोर्ट्स' के लिए मयंती लैंगर एंकरिंक कर रही थीं। उनकी एंकरिंग और होस्टिंग के कायल सिर्फ फैंस ही नहीं रहे बल्कि इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए एक ट्वीट किया। वहीं, उनके पति के खराब प्रदर्शन पर चुटकी भी लेना नहीं भूले। बिन्नी ने इस आईपीएल सीजन में 7 मुकाबलों में सिर्फ 44 रन बनाए और उन्हें गेंदबाजी में कोई विकेट नहीं मिला। आप भी पढ़ें फैंस का रिएक्शन...

