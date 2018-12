मेलबर्न टेस्ट : ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों पर की नस्लीय टिप्पणी

मेलबर्न टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने भारतीय क्रिकेटर्स पर नस्लीय टिप्पणी की। जिसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने दर्शकों के लिए चेतावनी जारी की है। क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न टेस्ट मैच के पहले दो दिन भारतीय खिलाड़ियों को निशाने पर रखकर की गई नस्लीय टिप्पणियों की कई शिकायतें मिली हैं। क्रिकइन्फो वेबसाइट ने दावा किया है कि उसके पास इस तरह की घटनाओं की फुटेज हैं और उसने इसे सीए को सौंप दिया है। सीए ने इसे विक्टोरिया पुलिस और स्टेडियम प्रबंधन को भेज दिया है। इसमें एमसीजी ग्रेट सदर्न स्टैंड के एक भाग में दर्शकों को 'हमें अपना वीजा दिखाओ' चिल्लाते हुए देखा और सुना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दर्शकों से अनुशासन में रहने की अपील की है।

Spectators in the MCG's famous Bay 13 have been warned to cease racially motivated taunting of Indian players and spectators after multiple complaints #AUSvIND https://t.co/5TaH6IU4qk