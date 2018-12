AUSvsIND: मेलबर्न और सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की 13 सदस्यीय टीम

पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने के तुरंत बाद ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ खेले जाने वाले बाकी दो टेस्ट मैचों के लिए अपनी 13 सदस्यीय टीम की घोषण कर दी। पर्थ में खेलने वाली टीम ही मेलबर्न बौर सिडनी में होने वाले तीसरे और चौथे टेस्ट मैचों में भारतीय चुनौती का सामना करेगी। एडिलेड में खेला गया पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीतकर भारत ने 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी' में 1-0 की बढ़त ले ली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच 146 रनों से जीतकर चार टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबर हासिल कर ली है। पर्थ टेस्ट मैच से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चयनकतार्ओं ने क्रिस ट्रेमेन को रिलीज कर दिया था। बाकी के दो मैचों के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया है। पीटर सीडल को हालांकि टीम में बनाए रखा गया है।

Full story on Australia's squad announcement for the massive Melbourne and Sydney Tests #AUSvIND https://t.co/JIeee6GgZX