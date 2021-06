बांग्लादेश और वेस्टइंडीज दौरे के लिए AUS लिमिटेड ओवर टीम में जुड़े एश्टन टर्नर, कैमरोन ग्रीन समेत छह और नाम

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बायो सिक्योर एन्वॉयरमेंट की थकान के कारण टॉप खिलाड़ियों के वेस्टइंडीज और बांग्लादेश दौरे से बाहर रहने की संभावना को देखते हुए, 10 जुलाई से शुरू होने वाले सीमित ओवरों के इन मैचों के लिए अपनी संभावित टीम में छह नए खिलाड़ी शामिल किए हैं। सिलेक्शन कमिटी ने बेन मैकडरमॉट, डैन क्रिश्चियन, कैमरोन ग्रीन, एश्टन टर्नर, वेस एगर और नाथन एलिस को टीम में शामिल किया है, जिससे संभावित खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है।

The National Selection Panel has added Ben McDermott, Dan Christian, Cameron Green, Ashton Turner, Wes Agar and Nathan Ellis to the preliminary list of players for the Qantas Australian men’s white ball tours of the West Indies and Bangladesh.



MORE | https://t.co/b01CBo9bSH pic.twitter.com/ZcLkI31tcF