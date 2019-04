कॉलिन इनग्राम की बेहतरीन कोशिश, लेकिन गेल का कैच आया अक्षर के खाते- VIDEO

नेपाल के लेग स्पिनर (40 रन पर 3 विकेट) की शानदार गेंदबाजी और ओपनर शिखर धवन (56) तथा कप्तान श्रेयस अय्यर (नाबाद 58) बेहतरीन अर्धशतकों से दिल्ली कैपिटल्स ने फिरोजशाह कोटला मैदान में अपनी हार का क्रम तोड़ते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को आईपीएल-12 (IPL 2019) मुकाबले में शनिवार को पांच विकेट से हरा दिया। इस मैच के दौरान दिल्ली के कॉलिन इनग्राम ने क्रिस गेल का बेहतरीन कैच लपका।

पारी के 12वें ओवर में क्रिस गेल 69 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी नजर बड़े स्कोर पर थी। वह स्पिनरों खासतौर पर संदीप लामिछाने के खिलाफ खासे आक्रामक थे। उन्होंने एक बड़ा हिट गेंदबाज को मारा, लेकिन वह गेंद को सही ढंग से टाइम नहीं कर पाए। गेंद आकाश में ऊंची उठ गई।

कॉलिन इनग्राम मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी फिटनेस का शानदार प्रदर्शन करते हुए हवा में उछलते हुए सीमा पर गेंद को कैच कर लिया। जब उनका संतुलन खराब हुआ तो उन्होंने गेंद अक्षर पटेल की तरफ उछाल दी और इस तरह क्रिस गेल का कैच पकड़ा गया।

फैन्स ने भी कॉलिन इनग्राम के इस कैट की जमकर तारीफ की।

Absouletely breathtaking! Hopping Colin Ingram finds teammate Axar Patel on the boundary to complete a smart relay catch. #DCvKXIP #IPL2019 pic.twitter.com/EkkmImdrx1 — Deepak Raj Verma (@DeVeDeTr) April 20, 2019

Chris Gayle caught by Axar Patel 😂😂😂

What about Colin Ingram who did all the hard work?#DCvKXIP #IPL2019#IPL — Mohandas Menon (@mohanstatsman) April 20, 2019

Colin Ingram has done a wonderful job there,where did he get the energy to throw the ball who is atleast 50 meters away from that position. That's excellent from Ingram — Aditya (@CAA_256) April 20, 2019

#IPL2019 #DCvKXIP #IngramAxarPatel #Fielding



Probably the easiest catch @akshar2026 must have got in his entire playing career! @CAIngram41 - What awareness! @MohammadKaif - must be a proud man! - On a scale of 1-10, how many points would you give for this catch ? — Bagawati Prasad (@Baggs0404) April 20, 2019

All the efforts made by Colin Ingram



But score board says



C Axar B Lamichhane



How Cruel Cricket Game #IPL2019 #DCvKXIP #DelhiCapitals pic.twitter.com/BEdYLpPuJh — IPL_facts (@IPL_Fact) April 20, 2019

बता दें कि दिल्ली की 10 मैचों में यह छठी जीत है और 12 अंकों के साथ उसने प्लेऑफ के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। पंजाब ने 20 ओवर में सात विकेट पर 163 रन बनाये जबकि दिल्ली ने 19वें ओवर में दो विकेट गंवाने के बावजूद 19.4 ओवर में पांच विकेट पर 166 रन बनाकर जीत अपने नाम की। पंजाब को 10 मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा और उसके खाते में 10 अंक हैं।