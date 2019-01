पीएम मोदी ने कोच रमाकांत आचरेकर को श्रद्घांजलि, कहा- खेल जगत के लिए बड़ी क्षति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (3 जनवरी) को दिग्गज क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उनका निधन खेल जगत के लिए 'बड़ी क्षति' है।

प्रधानमंत्री के पीएमओ टि्वटर हैंडिल से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा, “रमाकांत आचरेकर गुरु परंपरा की एक चमकती हुई मशाल थे। एक उत्कृष्ट गुरु, जिन्होंने वषोर्ं तक क्रिकेट की प्रतिभाओं को निखारा। उन्होंने जिन रत्नों का प्रशिक्षित किया उन्होंने देश को अपार गौरव दिलाया। उनका निधन खेल जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदनाएं।”

महान भारतीय बल्लेबाज भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और उनके दोस्त विनोद कांबली को प्रशिक्षित करने वाले रमाकांत आचरेकर का मुंबई में बुधवार (2 जनवरी) को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आचरेकर (87) ने दादार स्थित अपने घर में शाम पांच बजे अंतिम सांस ली।

आचरेकर को 2010 में पद्मश्री और वर्ष 1990 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

Shri Ramakant Achrekar Ji was a shining beacon of the Guru Parampara. An outstanding mentor, he groomed cricketing talent for years and the gems he trained went on to bring immense glory to the nation. His passing away is a big loss to the sporting world. My condolences: PM