पुरुषों के वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनीं क्लेयर

ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक पुरुष वनडे मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अमेरिका और ओमान के बीच खेले जा रहे आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजन-2 के फाइनल मैच में 31 साल क्लेयर ने यह उपलब्धि हासिल की।

बता दें कि इससे पहले, क्लेयर महिलाओं के 15 वनडे मैच में अम्पायरिंग कर चुकी हैं। 2016 में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम के बीच हुए वनडे मैच में उन्होंने पहली बार अंपायरिंग की थी।

उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए महिला टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी अंपायरिंग की थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्लेयर पोलोसाक की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है।

Umpires Claire Polosak and Eloise Sheridan made history today, becoming the first all-female umpiring team to officiate a professional 🏏 match in Australia 🇦🇺 pic.twitter.com/VArqXgWwJq