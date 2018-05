VIDEO: शिखर धवन को क्रिस गेल ने सिखाया ऐसा डांस मूव, रोहित शर्मा हट गए पीछे

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खत्म हो चुका है और ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के स्टार बल्लेबाज क्रिस गेल अभी भारत में ही हैं। गेल ने सोमवार रात को सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स में शिरकत की और शिखर धवन को एक खास डांस मूव भी सिखाया।

डांस मूव ऐसा था कि रोहित शर्मा ने एक बार कोशिश तो की लेकिन फिर पीछे हट गए। वहीं शिखर धवन ने गेल के साथ डांस किया। इस दौरान रोहित और धवन के सिर खाली थे, जबकि गेल के सिर पर पगड़ी थी। हर्ष गोएंका ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

गेल और धवन का ये डांस मूव सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा, तो देखिए जरूर...

Some interesting dance steps taught by the ‘Univeral Boss’ - Chris Gayle#CEATCricketAwards pic.twitter.com/Cx3l6odlHn