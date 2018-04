IPL से ब्रेक लेकर इस एक्ट्रेस के साथ छुट्टियां मना रहे हैं गेल, देखें

बता दें कि यहां क्रिस गेल मिनिषा लांबा के साथ पोकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। खबरों की मानें तो गेल एक प्रोमोशनल इवेंट के तहत पोकर टूर्नामेंट में एंट्री करेंगे। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनिषा लांबा उनके खिलाफ खेलती नजर आएंगी। गोवा में गेल मस्ती मार रहे हैं और उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। गेल का एक वीडियो भी काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो गंगनम स्टाइल में डांस करते नजर आ रहे हैं।

Chris Gayle Vs. Minissha Lamba… this is something we never thought could happen… But DPT and Adda52 have done it… It’s a match… #GayleStormDPT #BollywoodVsCricket #Bollywood #Cricket pic.twitter.com/MRwjIfJp80 — Adda52.com (@Adda_52) April 26, 2018