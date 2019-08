VIDEO: क्रिस गेल ने संन्यास की खबरों का किया खंडन, कहा- अभी टीम के साथ बना हुआ हूं

वेस्ट इंडीज के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे के बाद कहा कि उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज को भारत के खिलाफ डकवर्थ-नियम लुइस नियम के अनुसार छह विकेट से हार झेलनी पड़ी। गेल ने मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी की और महज 41 गेंदों में 72 रन बनाए।

