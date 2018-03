Video: मैच हारी WI लेकिन गेल और शहजाद के 'चैंपियन डांस' ने जीता दिल

वेस्ट इंडीज ने भले ही अफगानिस्तान से मैच हारा हो लेकिन इसके बावजूद विंडीज टीम के खिलाड़ी मस्ती के मूड में दिखे। मैच खत्म होने के बाद क्रिस गेल अफगानिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद से मिले और उनके साथ अपना फेमस 'चैंपियन डांस' करने गले। शहजाद और गेल ने बिंदास अंजाद में 'चैंपियन डांस' किया और इसका वीडियो आईसीसी ने ट्विटर पर शेयर भी किया। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।

आपको बता दें कि क्रिस गेल अपने बिंदास और कूल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। वो अकसर मैच के दौरान या फिर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ डांस करते देखे गए हैं। इतना ही वेस्ट इंडीज में ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ी भी अकसर फील्ड पर 'चैंपियन' डांस करते हैं। बता दें कि ड्वेन ब्रावो ने ही 'चैंपियन' सॉन्ग गाया था और ये डांस स्टेप किया था, जिसके रिलीज होने के बाद इसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी।

