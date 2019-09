चिटगांव टेस्ट: राशिद के हरफनमौला खेल ने बांग्लादेश को बैकफुट पर धकेला

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 4 विकेट लेकर चिटगांव के जहुर अहमद चौधरी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश को बैकफुट पर पहुंचा दिया। अफगानिस्तान के पहली पारी के स्कोर 342 के सामने बांग्लादेश ने दिन का खेल खत्म होने तक अपने 8 विकेट महज 194 रनों पर गवां दिए हैं। मोसाद्देक हुसैन 44 और ताइजुल इस्लाम 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। राशिद ने टीम के मध्य क्रम को पूरी तरह से अपनी फिरकी में फंसा लिया। यामिन अहमदजई ने पारी की चौथी ही गेंद पर शादमन इस्लाम को पवेलियन भेज मेजबान टीम को पहला झटका दिया। मोहम्मद नबी ने सौम्य सरकार (17) को पवेलियन भेजा।

राशिद की फिरकी में फंसा बांग्लादेश का मध्यक्रम

राशिद ने लिटन दास (33) को अपना पहला शिकार बनाया। विपक्षी कप्तान शाकिब अल हसन (11) का विकेट भी राशिद के हिस्से आया। मुश्फिकुर रहीम को तो राशिद ने खाता भी नहीं खोलने दिया। बांग्लादेश के लिए विकेटों के गिरते सिलसिले के बीच मोमिनुल हक जरूर पैर जमा पाए और 52 रन बनाने में सफल हुए। हालांकि, वह अपनी पारी को लंबा नहीं खींच सके और 130 के कुल स्कोर पर नबी का दूसरा शिकार बने। इससे पहले राशिद ने महमुदुल्लाह (7) को पवेलियन भेज अपना चौथा विकेट ले लिया था। कैस अहमद ने मेहेदी हसन मिराज को आउट कर बांग्लादेश को आठवां झटका दिया।

