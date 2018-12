चेतेश्वर पुजारा ने 17वें टेस्ट शतक के साथ बनाया ये स्पेशल रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में पहला दिन भारत के नाम रहा है। चेतेश्वर पुजारा ने एक बार फिर अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए यहां मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर मैच के दूसरे दिन गुरुवार (27 नवंबर) को भारत को पहले सत्र का खेल खत्म होने तक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत ने दूसरे दिन लंच तक अपनी पहली पारी में दो विकेट के नुकसान पर 277 रन बना लिए हैं। पुजारा 103 रन बनाकर खेल रहे हैं तो वहीं कप्तान विराट कोहली 69 रनों पर नाबाद हैं।

पुजारा ने गांगुली को छोड़ा पीछे

चेतेश्वर पुजारा ने 114वें ओवर की पहली गेंद पर नाथन लॉयन की गेंद पर चौका मार टेस्ट में अपना 17वां टेस्ट शतक पूरा किया। इसी के साथ उन्होंने टेस्ट में शतकों के मामलों में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है। सौरव के टेस्ट में 16 शतक हैं। पुजारा ने टेस्ट में शतकों के मामले में भारत के वीवीएस लक्ष्मण की बराबरी कर ली है। लक्ष्मण के भी टेस्ट में 17 शतक हैं।

सीरीज में अबतक जड़े दो शतक

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह पुजारा का चौथा शतक है तो वहीं, सीरीज में यह उनका दूसरा शतक है। यह पहली बार है जब एशिया के बाहर चेतेश्वर पुजारा ने एक सीरीज में दो शतक जड़े हैं। यह उनका 17वां टेस्ट शतक है। इस सीरीज में यह उनका दूसरा शतक है। पहला शतक एडिलेड में जड़ा था, जहां भारत ने 31 रनों से जीत हासिल की थी। 'घर' से दूर यह पुजारा की साल में तीसरी सेंचुरी है।

बॉक्सिंग डे टेस्ट में मेलबर्न में शतक जड़ने वाले भारतीय

116- सचिन तेंदुलकर, 1999

195- वीरेंद्र सहवाग, 2003

169- विराट कोहली, 2014

147- अजिंक्य रहाणे, 2014

100*- चेतेश्वर पुजारा, 2018

पुजारा का शतक सबसे ज्यादा गेंदों में

280 vs ऑस्ट्रेलिया, एसीजी, 2018

248 vs इंग्लैंड, मुंबई, 2012

246 vs श्रीलंका, नागपुर, 2017

231 vs ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, 2018

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज में 'घर' से दूर टेस्ट में एक कैलेंडर ईयर में 7 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। इस रिकॉर्ड में पुजारा तीसरे नंबर हैं, तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पह हैं। पुजारा अधिकतम कंवर्जन रेट के मामले में टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर हैं।

रिकॉर्ड्स की इसी फेहरिस्त में उन्होंने विराट कोहली के साथ 150 रनों की साझेदारी की, जो टेस्ट क्रिकेट में चौथे नंबर पर है। इस रिकॉर्ड लिस्ट में भी मेलबर्न ग्राउंड पर 150 की साझेदारी के साथ भारत तीसरे नंबर पर है।

तीसरे नंबर पर भारतीय (न्यूनतम 10 बार 50+ स्कोर)

खिलाड़ी मैच 100 50 50+ कंवर्जन रेट राहुल द्रविड़ 135 28 50 78 35.90% चेतेश्वर पुजारा 61 16 18 34 47.06% मोहिंदर अमरनाथ 43 8 18 26 30.77% दिलीप वेंगसरकर 49 8 11 19 42.11% अजित लक्ष्मण वाडेकर 34 1 13 14 7.14% वीवीएस लक्ष्मण 23 4 8 12 33.33%

बता दें कि भारत ने दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 215 रनों के साथ की। पुजारा ने 68 तो कोहली ने 47 रनों से अपनी पारी आगे बढ़ाई। मेजबान टीम को उम्मीद थी कि दूसरे दिन के पहले सत्र में नई गेंद के साथ वह भारत के कुछ विकेट लेकर उसे बैकफुट पर धकेल देगी, लेकिन इस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे पुजारा और कोहली ने ऐसा नहीं होने दिया।

विराट कोहली ने दिन के पहले ओवरी की आखिरी गेंद पर कमिंस पर चौका मार अपना 20वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाज अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे।