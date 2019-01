इमोशनल हुए पुजारा, कहा- इस शख्स ने अपने परिवार से ज्यादा मुझे दिया है समय

चेतेश्वर पुजारा ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपने सभी आलोचकों को चुप करा दिया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पहली पारी में पुजारा ने 193 रनों की मैराथन पारी खेली। अब तक वह सीरीज में तीन शतक बना कर इंडियन बल्लेबाजी की रीढ़ बने हुए हैं। नंबर तीन पर एशिया महाद्वीप के बाहर रन बनाना हमेशा मुश्किल रहा है। यही वजह है कि इस नंबर पर सभी की निगाहें रहती हैं, लेकिन पुजारा ने नंबर 3 की पोजिशन की अब पक्का कर दिया है।

एडिलेड और मेलबर्न में चेतेश्वर पुजारा के प्रयासों ने टीम इंडिया को जीत दिलाई और सिडनी में भी भारत हार से दूर निकल चुका है। चेतेश्वर पुजारा को टीम इंडिया में फिट क्रिकेटर नहीं माना जाता रहा है। कई बार उन्हें घुटने की तकलीफ का सामना करना पड़ा। पुजारा ने टीम इंडिया के फिजियो पैट्रिक फरहार्ट के लिए एक दिल को छू लेने वाला मैसेज टि्वटर पर शेयर किया है।



ऋषभ पंत को भारतीय फैन्स ने यूं किया चीयर, VIDEO हो गया वायरल

उन्होंने लिखा, ''इस शख्स ने मेरे साथ अपने परिवार से भी ज्यादा समय बिताया। शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए और लगातार दौड़ने का अभ्यास कराने के लिए।''

This man has spent more time with me than his family in the last month. Thanks @patrickfarhart for all your help in keeping me up and running. Cheers to all the long evening sessions 🤗 pic.twitter.com/bWTvsZiVdO