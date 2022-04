चेतेश्वर पुजारा ने काउंट्री क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ मचाया तहलका, बने ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय

पुजारा ने डर्बीशर के खिलाफ दूसरी पारी में 387 गेंदों का सामना करते हुए 23 चौकों की मदद से 201 रनों की नाबाद पारी खेली। यह उनके फर्स्ट क्लास करियर का 14वां दोहरा शतक है।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Mon, 18 Apr 2022 04:54 PM

