AUSvsIND; 3rd Test: चेतेश्वर पुजारा बोले- मेलबर्न की पिच बल्लेबाजी के लिए है मुश्किल

बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शानदार शतक लगाने वाले चेतेश्चर पुजारा ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं बताया है। मेलबर्न की धीमी पिच ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट की पहली पारी में ठोस बल्लेबाजी करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के तीसरे नंबर के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को भी काफी परेशान किया। भारत ने मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत की पहली पारी में 106 रन बनाने वाले पुजारा ने कहा, 'हमें पिच के बर्ताव और स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करनी पड़ी। इस पिच पर रन बनाने के लिए प्रत्येक बल्लेबाज को काफी गेंद खेलनी होंगी। अगर कोई और विकेट होता तो इतनी सारी गेंद खेलने के बाद मैं शायद 140 से 150 रन बना लेता। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए स्थिति और पिच दोनों को पढ़ना महत्वपूर्ण है।'

