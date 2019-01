VIDEO : सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए पुनर्जन्म चाहते हैं चेतेश्वर पुजारा

ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में 193 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। पुजारा ने कहा है कि अगर उन्हें दूसरे जन्म में भी क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है तो वह ​टेस्ट क्रिकेट ही खेलना पसंद करेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने किसी भी खिलाड़ी के लिए टेस्ट क्रिकेट को ही असली चुनौती बताया। मध्यक्रम के इस धाकड़ बल्लेबाज ने बीसीसीआई टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहा, 'क्रिकेट के वनडे और टी20 प्रारूप में आप बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब आपकी क्रिकेटिंग तकनीक और शैली की बात आती है तो इसे असल में टेस्ट क्रिकेट में ही परखा जा सकता है।' गौरतलब है कि चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 3 शतकीय पारियां खेली हैं।

The other side of Cheteshwar Pujara 😎



From Game of Thrones references, an open challenge to beat him in table tennis to the silliest way he’s gotten out till date - we catch @cheteshwar1 in a never seen before avatar - by @28anand



▶️▶️https://t.co/XEWDTdjWnB pic.twitter.com/2okHsZxyJe