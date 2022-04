टेस्ट टीम से बाहर हुए चेतेश्वर पुजारा ने मोहम्मद रिजवान के साथ किया ससेक्स के लिए डेब्यू

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से आउट कर दिया गया था। पुजारा अब काउंटी क्रिकेट में खेलते दिखेंगे। ससेक्स के लिए उन्होंने रिजवान के साथ डेब्यू किया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Thu, 14 Apr 2022 04:31 PM

