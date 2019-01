'मैन ऑफ द सीरीज' पुजारा ने इस मामले में किया विराट को निराश- video

भारतीय क्रिकेट टीम ने नए साल की शुरुआत ऐतिहासिक जीत के साथ की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई चार टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने 2-1 से अपने नाम कर नया इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने 71 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में खेली गई टेस्ट सीरीज में पहली बार हराकर अपने प्रशंसकों को नए साल पर ऐतिहासिक जीत का तोहफा दिया है। चेतेश्वर पुजारा को 'मैन ऑफ द सीरीज' और 'मैन ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने एक मामले में कप्तान विराट कोहली को निराश कर दिया है।

चेतेश्वर पुजारा ने इस सीरीज में शतकीय पारियों की बदौलत सीरीज में सबसे ज्यादा 521 रन बनाए हैं। अपनी इस कामयाबी पर पुजारा का कहना है कि टेस्ट सीरीज जीतने वाली वह अब तक जितनी भी टीमों का हिस्सा रहे हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है। सीरीज जीत का जश्न टीम इंडिया अनोखे अंदाज में मनाया, लेकिन इस जश्न के दौरान पुजारा ने विराट को निराश कर दिया।

टीम इंडिया ने इस सीरीज को जीतकर मैदान पर बेहद अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। विराट कोहली और टीम के सभी खिलाड़ियों ने दर्शकों के सामने जाकर यह डांस दिखाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रशसंकों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर जो डांस किया वह पॉपुलर ऑनलाइन वीडियो गेम फॉर्टनाइट का है। टीम के सभी खिलाड़ियों ने यह डांस किया, लेकिन पुजारा डांस नहीं कर पाए।

विराट कोहली ने पुजारा के डांस पर कहा कि यह सबसे आसान स्टैप था और पुजारा उसे भी नहीं कर पाए। विराट कोहली ने यह बात मजाक में कही। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है- चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन डांस नहीं?

Cheteshwar Pujara: can bat, can't dance?



Celebrations have well and truly begun for Team India! #AUSvIND pic.twitter.com/XUWwWPSNun