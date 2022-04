Durham vs Sussex: चेतेश्वर पुजारा और मोहम्मद रिजवान की पार्टनरशिप शुरू, IND-PAK क्रिकेट फैन्स की नजर काउंटी मैच पर

डरहम के खिलाफ ससेक्स ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है। चेतेश्वर पुजारा सेंचुरी लगाकर क्रीज पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद रिजवान। भारत-पाक क्रिकेट फैन्स की नजर इस काउंटी मैच पर होगी।

