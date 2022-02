चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की इस साल वापसी मुश्किल, आकाश चोपड़ा ने बताया कारण

India vs Sri Lanka, Cheteshwar Pujara And Ajinkya Rahane News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार शाम श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए 18 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त करने के साथ बड़ी खबर यह थी कि चयन समिति ने चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इशांत शर्मा और रिद्धिमान साहा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने आश्वासन दिया है कि इन दिग्गज खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद नहीं हुआ है, मगर पूर्व क्रिकेट और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि इन खिलाड़ियों की इस साल टीम इंडिया में वापसी मुश्किल है।

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा “रहाणे और पुजारा नहीं हैं। भारत थोड़ी अलग दिशा में आगे बढ़ने लगा है। यह अंत नहीं है लेकिन वे अभी टीम का हिस्सा नहीं हैं। इसका मतलब है कि उन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापस जाना होगा, वहां रन बनाना होगा और वापस आने का प्रयास करना होगा।"

उन्होंने आगे कहा "इस साल इनकी वापसी मुश्किल है, वे अगले साल वापस आ सकते हैं क्योंकि इस साल इंग्लैंड में एक टेस्ट को छोड़कर सभी टेस्ट सीरीज भारत में हैं। तो वहां कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप इतने बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करते हैं तो आप उन्हें 15 दिनों में वापस तो लाएंगे नहीं।"

वहीं मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने कहा था "हमने उनसे कहा है कि हम दो टेस्ट मैचों के लिए उन पर विचार नहीं करेंगे। बीच में, जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, हम देखेंगे कि वे कैसे करने जा रहे हैं। हम किसी के लिए दरवाजे बंद करने वाले नहीं हैं। यह क्रिकेट है, जहां आप रन बनाते हैं या विकेट लेते हैं और देश के लिए खेलते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तब तक, मैंने उन चारों को रणजी ट्रॉफी खेलने का अनुरोध किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चयनकर्ता रणजी ट्रॉफी को गंभीरता से ले रहे हैं, खासकर जब यह इतने लंबे समय के बाद हो रहा है। हम चयनकर्ता हर स्थान पर हैं। रणजी ट्रॉफी में और यह देखते हुए कि खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं।"

भारतीय टेस्ट टीम बनाम श्रीलंका: रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, प्रियांक पांचाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जयंत यादव, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह (उपकप्तान), मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, सौरभ कुमार।