CSK vs RCB Live Telecast: हॉटस्टार-स्पोर्ट्स 18 नहीं, यहां देखें सीएसके वर्सेस आरसीबी लाइव मैच; बदल गया मैच टाइमिंग

ऐप पर पढ़ें

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru Live Telecast- इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 17वें सीजन का मंच सज चुका है। दुनिया की सबसे चर्चित इस लीग का पहला मुकाबला आज यानी शुक्रवार 22 मार्च को गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी होगी जिस वजह से मैच टाइमिंग में भी बदलाव हुआ है। आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी में प्रदर्शन करने वाले प्रमुख कलाकारों में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सोनू निगम और एआर रहमान शामिल हैं। इस बीच, प्रसिद्ध स्वीडिश डीजे और रिकॉर्ड निर्माता डीजे एक्सवेल को इनिंग ब्रेक के दौरान प्रदर्शन करने की पुष्टि की गई है। आईए CSK vs RCB मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

एमएस धोनी ने पिछले साल ही दे दिया था कैप्टेंसी हैंडओवर करने का हिंट, ऋतुराज गायकवाड़ का खुलासा

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru Live Telecast CSK vs RCB Match 1 Live on Star Sports and Jiocinema

CSK vs RCB IPL 2024 का पहला मैच कब खेला जाएगा?

चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 का पहला मैच शुक्रवार 22 मार्च को खेला जाएगा।

IPL 2024 Opening Ceremony Live Streaming- कब, कहां और कैसे देखें आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी, ये स्टार लगाएंगे चार चांद

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru IPL 2024 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?

सीएसके वर्सेस आरसीबी आईपीएल 2024 का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

CSK vs RCB IPL 2024 का पहला मैच कितने बजे शुरू होगा?

चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 का पहला मैच भारतीय समयानुसार 8 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस के लिए दोनों कप्तान- ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। ओपनिंग सेरेमनी के चलते पहले मैच की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं। वहीं टूर्नामेंट के अन्य सभी शाम के मुकाबला साढ़े सात बजे शुरू होंगे।

IPL Prediction: इरफान पठान, अंबाती रायुडू, मुरली विजय और एस श्रीसंत समेत इन दिग्गजों का प्रिडिक्शन, प्लेऑफ में होंगी ये चार टीमें

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru IPL 2024 के पहले मैच का लाइव टेलिकास्ट कैसे देखें?

सीएसके वर्सेस आरसीबी आईपीएल 2024 के पहले मैच का लाइव टेलिकास्ट स्पोर्ट्स 10 पर नहीं बल्कि स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर होगा।

IPL 2024: सीएसके CEO को नहीं थी धोनी के कप्तानी छोड़ने की भनक, कहा- मुझे यह बात...

CSK vs RCB IPL 2024 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2024 के पहले मैच का लुत्फ आप जियो सिनेमा के ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी रोचक खबरों के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के आईपीएल 2024 पेज पर विजिट कर सकते हैं।