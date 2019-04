CSKvsRR: अंपायर से उलझे धौनी की हो रही आलोचना, 'कैप्टन कूल' के बचाव में आए कोच 

चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने स्वीकार किया कि नो बॉल को लेकर अंपायर से उलझने के लिए महेंद्र सिंह धौनी से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कप्तान का बचाव करते हुए कहा कि वह बस स्पष्टीकरण मांग रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुरुवार (11 अप्रैल) की रात आईपीएल मैच में नो बॉल पर एक फैसले को लेकर धौनी डगआउट से निकलकर अंपायर उल्हास गांधे से बहस करने लगे।

फ्लेमिंग ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''वह उस फैसले से नाराज थे कि नो बॉल देकर उसे वापिस क्यों लिया गया। वह स्पष्टीकरण चाहते थे। आम तौर पर वह ऐसा नहीं करते हैं और मुझे पता है कि आने वाले समय में उनसे यह सवाल बार बार पूछा जाएगा।'' बता दें कि धौनी पर उस घटना के लिए मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया है।

फ्लेमिंग ने कहा, ''कुछ गलतफहमी हो गई थी। हमें लगा कि गेंदबाज के छोर पर अंपायर ने नो बॉल कहा है। यह गलतफहमी बनी रही कि नो बॉल थी या नहीं।'' उन्होंने कहा, ''धौनी स्पष्टीकरण चाहते था जो मिल नहीं रहा था। इसलिए वह जाकर अंपायर से बात करने लगे। मैं नहीं कह सकता कि यह सही था या नहीं। लेकिन फैसले को लेकर गलतफहमी भी सही नहीं थी।''

महेंद्र सिंह धौनी की हो रही आलोचना

महेंद्र सिंह धौनी को अंपायर से बहस के कारण काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है। 'कैप्टन कूल' धौनी ने अपने स्वभाव के विपरीत आपा खो दिया और डगआउट से बाहर निकलकर अंपायर से बहस करने लगे। अंपायर उल्हास गांधे ने बेन स्टोक्स की गेंद नोबाल करार दी थी, लेकिन स्क्वेयर लेग अंपायर से मशविरे के बाद फैसला बदल दिया। इस मामले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क वॉ, भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा और हेमांग बदानी ने धौनी की आलोचना की है।

माइकल वॉन ने कहा, ''कप्तान का पिच पर आना सही नहीं है। मुझे पता है कि वह महेंद्र सिंह धौनी है और इस देश में वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डगआउट से निकलकर अंपायर पर उंगली उठाना सही नहीं है। बतौर कप्तान उन्होंने गलत मिसाल पेश की है।''

This is not a good look for the game ... No place at all for a Captain to storm onto the pitch from the Dugout ... !! #IPL — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 11, 2019

भारत के पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा, ''इस आईपीएल में अंपायरिंग का स्तर काफी खराब रहा है। वह निश्चित तौर पर नोबाल थी, लेकिन विरोधी कप्तान को आउट होने के बाद यूं पिच पर आने का कोई अधिकार नहीं है। धौनी ने गलत परिपाटी कायम की।''

Umpiring standards have been pretty low in this #IPL and that was a no-ball given and reversed. Enough to feel crossed and miffed. But the opposition captain has no right to walk out on the pitch after being dismissed. Dhoni set a wrong precedent tonight. #RRvCSK #IPL — Aakash Chopra (@cricketaakash) April 11, 2019

हेमंग बदानी ने कहा, ''अंपायर को अधिकार था कि वह अपने फैसले को बदले। मैं धौनी की प्रतिक्रिया पर हैरान हूं। कैप्टन कूल ने ऐसा कैसे कर दिया।''

The umpire is well within his right to overturn a No-Ball or any decision on the field for that matter. Surprised with how Dhoni handled it. It was so unlike Captain Cool #RRvCSK — Hemang Badani (@hemangkbadani) April 11, 2019

मार्क वॉ ने ट्वीट किया, '' मुझे पता है कि टीमों पर फ्रेंचाइजी का दबाव होता है लेकिन मैं दो घटनाओं से काफी निराश हूं। अश्विन और अब एमएस। यह अच्छा नहीं है।''