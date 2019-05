IPL 2019 MIvCSK: जानिए क्यों वायरल हो रही है धौनी और पांड्या की फोटो

Indian Premier League 2019 MI vs CSK (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings): इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन का पहला क्वॉलिफायर मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने मैच छह विकेट से जीत लिया। इस मैच के बाद से हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धौनी की एक फोटो खूब वायरल हो रही है।

इस फोटो को हार्दिक पांड्या ने भी शेयर किया है। पांड्या ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'मेरी प्रेरणा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे लीजेंड महेंद्र सिंह धौनी।' मौजूदा आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। पांड्या ने इस दौरान कई बार हेलिकॉप्टर शॉट लगाया, जो धौनी का सिग्नेचर शॉट माना जाता है।

A post shared by Hardik Pandya (@hardikpandya93) on May 7, 2019 at 10:26pm PDT

पांड्या और धौनी की यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस फोटो को फैन्स ने खूब शेयर किया है और इस पर कई कमेंट्स भी किए हैं।

These Two will finish a lot of Games in #CWC19 this time for #TeamIndia Now imagine this. ☺