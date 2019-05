CSKvDC: धौनी और पंत की इस फोटो ने इंटरनेट पर मचाया गदर, जानिए क्यों

IPL 2019 CSK vs DC: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और दिल्ली कैपिटल्स के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एक फोटो सोशल मीडिया पर गदर मचा चुकी है। बुधवार (1 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया और धौनी ने 22 गेंद पर 44 रनों की नॉटआउट पारी खेली। जब धौनी बल्लेबाजी के लिए आए तो विकेटकीपिंग कर रहे ऋषभ पंत उन्हें देख रहे थे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं।

लोगों ने इन तस्वीरों पर कुछ मजेदार कमेंट्स भी किए हैं। एक फैन ने यहां तक लिखा कि धौनी के खिलाफ खेलने पर नहीं बल्कि पंत की नजर सिर्फ धौनी पर है। देखें इस तस्वीर पर किस तरह के कमेंट्स आए हैं-

Live Lessons for Pant, up close behind the stumps.

Saw his idol walk in at 87/2 at 13.3

After 16 Overs Dhoni 2*(5)

After 17 Overs Dhoni 7*(9)

After 18 overs Dhoni 13*(12)

After 19 Overs Dhoni 25*(16)

After 20 Overs Dhoni 44*(22) #Dhoni #RishabhPant #CSK #CSKvDC cc #cricprabhu pic.twitter.com/545PgOPhTI — TEAM MS DHONI #Dhoni (@imDhoni_fc) May 1, 2019

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 179 रन बना डाले। सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 99 रनों पर ऑलआउट हो गई। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने 80 रनों से मैच जीत लिया और प्वॉइंट टेबल में 18 प्वॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंच गया।