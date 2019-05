CSKvDC: मैच के बाद धौनी ने फैन्स को दिया खास तोहफा- देखें Video

IPL 2019 CSK vs DC: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में बुधवार (1 मई) को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 80 रनों से हराया। मैच के हीरो रहे कप्तान महेंद्र सिंह धौनी, जिन्होंने 22 गेंद पर नॉटआउट 44 रन बनाए और विकेटकीपिंग के दौरान दो स्टंपिंग समेत विकेट के पीछे तीन शिकार किए। मैच के बाद धौनी ने चेन्नई सुपर फैन्स को खास तोहफा भी दिया।

धौनी ने मैच के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के फैन्स की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें फैन्स की ओर से 'थाला' जो नाम दिया गया है, वो उनका बेस्ट निकनेम है। धौनी ने मैच के बाद कहा, 'इस तरह का निकनेम मिलना बहुत खास है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि पहले सीएसके सॉन्ग में यह नाम था। मुझे तमिलनाडु में जिस तरह से लोगों ने अपनाया वो बहुत खास है। वो मुझे थाला नाम से बुलाते हैं। मुझे ही नहीं पूरी टीम के लिए ऐसा सपोर्ट बहुत खास है।'

The @ChennaiIPL thanking their fans at the #AnbuDen 🙏🙏 with a victory lap. pic.twitter.com/SRlFHSTzSk