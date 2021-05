यूएई शिफ्ट हुए IPL 2021 के बचे हुए मैच, फैन्स ने सुरेश रैना को इस वजह से किया जमकर ट्रोल

बीसीसीआई ने शनिवार को हुई एसजीएम में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों को यूएई में करवाने का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि यह मुकाबले सितंबर-अक्टूबर में खेले जाएंगे। आईपीएल के यूएई शिफ्ट होने के बाद फैन्स सुरेश रैना को लेकर जमकर मजे ले रहे हैं। दरअसल, आईपीएल 2020 में रैना और चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट के बीच रूम को लेकर काफी विवाद होने की खबरें सामने आईं थी और कहा गया था कि बाएं हाथ का यह बल्लेबाज अपने कमरे की व्यवस्था से खुश नहीं था। रैना सीएसके के लिए बिना कोई मैच खेले यूएई से भारत लौट आए थे।

*IPL 2021 happening UAE*



Meanwhile CSK management after booking a room with Balcony for Raina : #IPLinUAE pic.twitter.com/uHShC0Vexs — शुभम यदुवंशी (@oye__memer) May 29, 2021

Raina's manager on his way book a room with Balcony: pic.twitter.com/AcW6QXxIUG — Hokage (@hahashisensei) May 29, 2021

हालांकि, रैना ने बाद में साफ किया था कि उनका सीएसके मैनेजमेट से किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। रैना ने बताया था कि उन्होंने निजी कारणों के चलते आईपीएल 2020 से अपने नाम वापस लिया था। ऐसे में आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच यूएई शिफ्ट होने के बाद फैन्स सोशल मीडिया पर रैना को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि, रैना इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते नजर आए थे और उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। रैना आईपीएल में उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो इस टी-20 लीग में 200 मैच खेल चुके हैं।

Raina when raina when

Csk give him csk won't

room with balcony provide pic.twitter.com/bbE04CctEm — .. (@shivat777) May 29, 2021

#BCCI confirmed remaining IPL matches will be held in UAE around September 2021.



Meanwhile Raina: Seekiram poi andha balcony rooma book pannida vendiyadhu dhaan ! pic.twitter.com/jye1eXygi1 — Nijanthan kumar (@knijan093) May 29, 2021

सुरेश रैना ने इस सीजन खेले 7 मैचों में 126.80 के स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाए थे, इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा था। रैना आईपीएल में अबतक 200 मुकाबले खेल चुके हैं और 136.89 के स्ट्राइक रेट से 5,491 रन बना चुके हैं। रैना इंडियन प्रीमियर लीग में 39 फिफ्टी और एक शतक जड़ चुके हैं। कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई ने 4 मई को अनिश्चितकाल समय के लिए आईपीएल को स्थगित करने का फैसला किया था।