ICC CWC 2019: चेन्नई में स्कूली छात्रों ने योगाभ्यास करते हुए उकेरी विश्व कप ट्रॉफी की प्रतिकृति

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) के मौके पर इंग्लैंड में क्रिकेट विश्व कप खेल रही भारतीय टीम को सपोर्ट करने के लिए चेन्नई में स्कूली छात्रों ने विश्व कप ट्रॉफी की प्रतिकृति बनाते हुए योगाभ्यास किया। स्कूल के प्लेग्राउंड में भारत के राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा' के सामने ये छात्र इस तरह बैठे की विश्व कप ट्रॉफी की प्रतिकृति उभरकर सामने आई। छात्रों ने इस अवसर पर ​विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया। आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इन स्कूली छात्रों द्वारा विश्व कप ट्रॉफी बनाते हुए योगाभ्यास की तस्वीरें भी साझा की। आईसीसी ने अपने कैप्शन में लिखा, 'टीम इंडिया के प्रति इस प्रकार का समर्पण भाव अतुलनीय है। चेन्नई के स्कूली छात्रों की ओर से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह तस्वीर।'

Incredible commitment levels to #TeamIndia and International Yoga Day from these school children in Chennai, India 🧘 pic.twitter.com/D7BCfKk6JT