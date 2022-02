IPL 2022 Mega Auction: आकाश चोपड़ा ने की भविष्यवाणी, आईपीएल नीलामी के बाद चाहर परिवार सबसे अमीर होगा

पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी 2022 से पहले बड़ी भविष्यवाणी की है। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि इस नीलामी में कोई भी खिलाड़ी चाहे कितना भी महंगा बिके। लेकिन एक बात को तय है कि नीलामी के बाद चाहर बंधु (दीपक और राहुल) का परिवार सबसे अमीर होगा। आकाश का इशारा इस बात की ओर है कि IPL 2022 मेगा ऑक्शन में इस बार चाहर बंधु पर जमकर पैसों की बरसात होने वाली है।

No matter who’s the most expensive player at this #IPLMegaAuction One thing is certain that Chahar brothers (Deepak and Rahul) are going to emulate the brothers in the IPL before them. As far as the monies are concerned 🥳🥳 Chahar family will be the richest after the auction 🤗 — Aakash Chopra (@cricketaakash) February 9, 2022