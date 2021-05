सीपीएल 2021 की तारीखों का हुआ ऐलान, जानें इस बार क्या हुआ बदलाव

कैरेबियाई प्रीमियर लीग(सीपीएल)2021 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार ये टूर्नामेंट 28 अगस्त से शुरू होगा। 19 सितंबर को सीपीएल 2021 का फाइनल खेला जाएगा। आयोजन समिति ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस बार लीग में कुल 33 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट को इस बार त्रिनिदाद और टोबैगो से सेंट किट्स एंड नेविस में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सभी मैच वॉर्नर पार्क में खेले जाएंगे।

सीपीएल में दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते है और ये दुनिया के सबसे बड़े टी20 लीग में से एक बन गया है। 2020 में इसके दर्शकों की संख्या 52,3 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया, जो साल 2019 के सीपीएल सीजन से 67 फीसदी अधिक है। सीपीएल के सीओओ पीट रसेल ने कहा कि सीपीएल 2021 के लिए टूर्नामेंट विंडो की पुष्टि होना वास्तव में रोमांचक है। मैं इस साल की मेजबानी के लिए तैयार होने के लिए सेंट किट्स एंड नेविस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

