VIDEO: आंद्रे रसेल के सिर में लगी बाउंसर, पिच पर गिर पड़ा ऑलराउंडर

अपनी विस्फोटक बैटिंग से गेंदबाजों के अंदर खौफ पैदा करने वाले वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को कैरिबियन प्रीमियर लीग में जमैका तलावाह और सेंट लूसिया जूक्स के बीच खेले गए मैच के दौरान सिर में चोट का सामना करना पड़ा। जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। जमैका तलावाह को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सेंट लूसिया जूक्स ने सबीना पार्क मैदान पर खेले गए इस मैच में 20 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत दर्ज की। जमैका तलावाह की पारी के 14वें ओवर में आंद्रे रसेल ने हार्डस विल्जोएन की एक शॉर्ट पिच गेंद को पुल करना चाहा। लेकिन विल्जोएन की यह गेंद रसेल के सिर पर (दाएं कान के पास) लगी।

Update: Andre Russell has been taken to the hospital for a scan after a nasty blow. #CPL19 pic.twitter.com/spCffsk2gM