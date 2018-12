कैमरन बैनक्रॉफ्ट का प्रतिबंध खत्म, अब BBL में पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए खेलेंगे

गेंद से छेड़छाड़ के दोषी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कैमरन बैनक्राफ्ट का नौ महीने का प्रतिबंध 29 दिसंबर को समाप्त हो गया। जिसके तुरंत बाद बीबीएल में उन्हें पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम में शामिल कर लिया गया। जिसे अपना अगला मुकाबला होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ खेलना है। दक्षिण अफ्रीका में इस साल मार्च में हुए गेंद से छेड़खानी विवाद के बाद 26 साल के सलामी बल्लेबाज बैनक्रोफ्ट पर नौ महीने का प्रतिबंध लगाया गया था।

We have our 13-player squad locked in ahead of tomorrow's clash against the @HurricanesBBL 💥Bancroft set to make his return 👊 More https://t.co/VXJp72Y7Pr #MADETOUGH pic.twitter.com/3Q0vQRNA4U