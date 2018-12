स्मिथ या वॉर्नर, जानें किसके कहने पर की थी कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने बॉल टेंपरिंग 

दक्षिण अफ्रीका में इसी साल मार्च में बॉल टेंपरिंग का शर्मनाक वाकया सामने आया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरून बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सेंडमार्क रगड़ते हुए कैमरे में कैद किया गया था। इसके बाद ही उन पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में 9 महीने का प्रतिबंध लगा था। बैन खत्म होने से तकरीबन एक सप्ताह पहले बैनक्रॉफ्ट ने इस बात की पुष्टि की कि डेविड वॉर्नर ने ही उनसे गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कहा था।

केपटाउन में बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर कुछ पीली चीज रगड़ते हुए देखा गया था। इस स्कैंडल ने क्रिकेट जगत को हिला कर रखा दिया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वॉर्नर पर भी इसके लिए एक एक साल का प्रतिबंध लगाया गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांच के दौरान पाया कि इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड डेविड वॉर्नर ही थे। और हाल ही में बैनक्रॉफ्ट ने फॉक्स स्पोर्ट्स को दिए इंटरव्यू में इसका खुलासा कर दिया है।

उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा, डेविड वॉर्नर ने मुझे सुझाव दिया कि मैं गेंद से छेड़छाड़ करूं, क्योंकि तब तक हम गेम में बचे हुए थे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता।'' बैनक्रॉफ्ट का प्रतिबंध इस सप्ताह खत्म हो रहा है।

बैन के बाद योग के लिए क्रिकेट छोड़ने का मन बना चुके थे बैनक्रॉफ्ट

उन्होंने कहा, ''मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए उपयोगी बने रहना चाहता था, इससे अधिक कुछ नहीं। यह फैसला मेरे मूल्यों पर आधारित था। उस समय मैंने जिस चीज को महत्व दिया, वह किया। हालांकि इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी।''

जिस समय कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर प्रतिबंध लगा, उस समय वह अनुभवी डेविड वॉर्नर के साथ नई ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग जोड़ी के रूप में उभर रहे थे, लेकिन बैनक्रॉफ्ट इसके लिए वॉर्नर को दोषी नहीं मानते।

उन्होंने कहा, ''उस समय भी मेरे पास यह गलती न करने का विकल्प था।'' पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी यह स्वीकार किया था कि कप्तान के रूप में मैं गलत चीजों को सही कर पाने में असफल रहा।

