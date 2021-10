T20 WC warm-up match: 'बूढ़ा हो गया...बूढ़ा हो गया', पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने अपने ही खिलाड़ी को किया ट्रोल

क्रिकेट T20 WC warm-up match: 'बूढ़ा हो गया...बूढ़ा हो गया', पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने अपने ही खिलाड़ी को किया ट्रोल Published By: Ezaz Ahmad Tue, 19 Oct 2021 06:13 PM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.