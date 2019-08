IND vs WI: अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ब्रायन लारा ने क्रिस गेल को दी बधाई

दुनिया के महान बल्लेबाजों में शुमार ब्रायन लारा ने हमवतन क्रिस गेल को वेस्ट इंडीज के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बनने पर बधाई दी है। गेल ने इस मामले में लारा को ही पीछे छोड़ा है। भारत के खिलाफ रविवार को खेले गए दूसरे वनडे मैच में गेल ने यह रिकॉर्ड बनाया और लारा को पछाड़ा।

Congratulations @henrygayle most runs by a West Indian in ODI cricket 🏏#muchdeserved #cricketforlife #MenInMaroon #ItsOurGame https://t.co/sgqmFSVRYi