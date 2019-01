VIDEO: 37 साल के ब्रैंडन मैक्कुलम की फील्डिंग देख पूरी दुनिया हुई हैरान

न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैक्कुलम क्रिकेट फैन्स को हमेशा ही अपनी बल्लेबाजी से मुग्ध करते रहे हैं, लेकिन यह दिग्गज बल्लेबाज अपनी शानदार फील्डिंग से उम्र को भी चकमा दे रहा है। बिग बैश लीग 2019 (BBL) के दौरान 37 साल के ब्रैंडन मैक्कुलम ने ऐसी फील्डिंग की है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। मैक्कुलम ने अनेक टी-20 टूर्नामेंट्स खेले हैं और फिलहाल वह बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हीट की तरफ से खेल रहे हैं।

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान मैक्कुलम केवल बल्ले से ही नहीं अपनी फील्डिंग से भी फैन्स का दिल जीत रहे हैं। 37 वर्षीय मैकुलम ने रविवार (20 जनवरी) अपनी शानदार फील्डिंग से एक लगभग छक्के को रोका। पारी के 17वें ओवर में जेम्स वीन्स ने गेंद को हवा में उछाल कर सीमा पार के लिए रवाना किया।

VIDEO: ड्वेन ब्रावो का कैच देख सब रह गए हैरान, आप भी कहेंगे WOW



ब्रैंडन मैक्कुलम लॉन्ग ऑन सीमा पर खड़े थे। उन्होंने हवा में उछलते हुए गेंद को पकड़ लिया। जब उन्हें लगा कि उनके पैर जमीन को छू सकते हैं तो उन्होंने गेंद को भीतर फेंक दिया। एक अन्य फील्डर पैरी भी वहीं खड़े थे। मैकुलम ने तयशुदा छक्का बचा लिया था।

No catch but how did Brendon McCullum stop this from going for a boundary!?#BBL08 | @BKTtires pic.twitter.com/BZagW88nQ7