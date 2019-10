ब्राजीलियन मॉडल ने किया हार्दिक पांड्या को ट्रोल, मिला ये जवाब

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर फिलहाल लोअर बैक इंजरी की वजह से क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। पांड्या की सर्जरी लंदन में हो चुकी है। क्रिकेटर ने तस्वीर शेयर कर अपनी सर्जरी के सफल होने की जानकारी दी। पांड्या की पोस्ट पर उन्हें क्रिकेटरों और दूसरे फैन्स से भी शुभकामनाएं मिलीं, लेकिन एक ब्राजीलियन मॉडल ने पांड्या को उनकी सर्जरी के बाद की तस्वीर पर ट्रोल कर दिया है।

हार्दिक टीम इंडिया के फिजियोथेरेपिस्ट योगेश परमार के साथ दो अक्टूबर को लंदन गए, जहां शुक्रवार को उनकी सफल सर्जरी हुई। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर कर अपने फैंस को अपनी सर्जरी के बारे में बताया। पांड्या ने तस्वीर के साथ लिखा कि सर्जरी सफल रही, जल्दी ही वापसी करुंगा। सभी की दुआओं के लिए धन्यवाद। पांड्या की इसी तस्वीर पर ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस इजाबेल लिटे ने उन्हें ट्रोल कर दिया है।

दरअसल, हार्दिक पांड्या ने सर्जरी के बाद जो तस्वीर शेयर की, उसमें एक महंगी घड़ी पहनी हुई थी। पांड्या के हाथ में यह घड़ी देखकर इजाबेल लिटे ने उनसे सवाल पूछा और ट्रोल कर दिया।

Surgery done successfully 🥳



Extremely grateful to everyone for your wishes ❣️ Will be back in no time! Till then miss me 😉 pic.twitter.com/XrsB8bWQ35