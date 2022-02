OMGHBFUEBFIOEBV...



Brb, collecting our jaws from the floor! 🤯



📺 WATCH THE FASTEST-EVER 50 IN THE HISTORY OF #BPL ON #FANCODE 👉 https://t.co/zQb7mURAnc#BPLonFanCode #BBPL2022 @SunilPNarine74 pic.twitter.com/SJcxCojRg1