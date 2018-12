SAvsPAK; 1st Test: मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा, गिरे कुल 15 विकेट

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर स्पोर्ट पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। पहले दिन दोनों टीमों के कुल 15 विकेट गिरे। डुआने ओलिवर के छह विकेट के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 181 रनों पर ढेर कर दिया। मेजबान टीम हालांकि दिन का खेल खत्म होने तक 127 के कुल स्कोर पर ही अपने 5 विकेट खो बैठी। टेस्ट मैच के पहले दिन की खेल की समाप्ति पर टेम्बा बावुमा 38 और डेल स्टेन 13 रन बनाकर खेल नाबाद रहे। मेजबान टीम अभी भी पाकिस्तान से 54 रन पीछे है।

पहली पारी में पाकिस्तान 181 रनों पर ढेर

इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उसके बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं सके। बाबर आजम ने सर्वाधिक 72 रन बनाए। अजहर अली ने 36 रनों का योगदान दिया। बाबर आजम ने अपनी पारी में 79 गेंदें खेलीं और 15 चौके लगाए। वहीं अजहर अली ने 69 गेंदों का सामना कर सात चौके लगाए। हसन अली 28 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 21 रन बनाकर नाबाद लौटे। दक्षिण अफ्रीका के लिए ओलिवर के अलावा कगिसो रबाडा ने तीन और डेल स्टेन ने एक विकेट लिया। डेल स्टेन अब दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में शॉन पोलॉक को पछाड़ा है।

OUT! Theunis de Bruyn c Sarfraz b Amir 29(71). South Africa: 112/5 (32.5 ov)