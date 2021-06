WTC फाइनल से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज, ICC ने शेयर की पोस्ट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप शुरू होने से पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। भारत ने अपनी पिछली दो टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों को मात दी। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ यह जीत अपने घर में हासिल हुई, वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत उन्हीं के मैदान पर मिली। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल(आईसीसी) ने दोनों देशों के बीच बीच 2020-21 में खेली गई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को अल्टीमेट टेस्ट सीरीज घोषित किया है।

36 all-out. Ajinkya Rahane’s MCG ton. Steve Smith’s SCG masterclass and India’s stubborn resistance. The storming of the Gabba. A comprehensive look back on the 2020/21 Border-Gavaskar Trophy which has been crowned #TheUltimateTestSeries 👑

आईसीसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, 'वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 से पहले हमने अल्टीमेट टेस्ट सीरीज का फैसला किया है। हमारे सोशल चैनलों पर 15 हेड टू हेड और सात मिलियन से अधिक वोटों के बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज 2021 विजेता रही है।'

Ahead of the #WTC21 final, we set out to determine #TheUltimateTestSeries.



After 15 head-to-heads and over seven million votes across our social channels, we have a winner…



The 2020/21 Border-Gavaskar Trophy takes the crown 👑 pic.twitter.com/IvpjCxQ2eJ