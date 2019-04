अंबाती रायडू के सपोर्ट में आई ये बॉलीवुड अभिनेत्री, ट्वीट कर कही ये बात

विश्व कप 2019 (ICC World Cup) के भारतीय दल में शामिल न होने ने अंबाती रायडू को तो निराश किया ही है, क्रिकेट जगत के बाहर की सेलिब्रिटीज भी इससे निराश हुई है। जब आगामी विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई तो उसमें रायडू का नाम न पाकर बहुत से लोगों को हैरानी हुई।

बीसीसीआई के चयनकर्ताओं ने विजय शंकर को उनकी 'थ्री डायमेंशनल एबिलिटीज' के लिए रायडू की जगह उन्हें टीम में लिया है। यह हैदराबादी क्रिकेट नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा। पिछले काफी समय से भारतीय टीम इस पोजिशन के लिए सही उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। रायडू पिछले कुछ समय से संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं जबकि विजय शंकर ने अपनी बल्लेबाजीस, फील्डिंग और गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। उन्हें 34 वर्षीय रायडू की जगह टीम में शामिल किया गया है।

अंबाती रायडू को टीम में न चुने जाने पर काफी निराशा हुई। यह निराशा उन्होंने किसी से छिपाई भी नहीं। उन्होंने ट्वीट किया, हाल ही में थ्रीडी ग्लास ऑर्डर किए हैं ताकि वर्ल्ड कप देखा जा सका। वास्तव में यह विजय शंकर की 'थ्री डायमेंशनल' क्षमताओं को बताने वाली सलेक्शन कमेटी पर तंज था।

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋..