विवादों से बेफिक्र अनुष्का ने पति विराट के साथ शेयर की ये रोमांटिक फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर के साथ ताजा विवाद के बाद शुक्रवार शाम को अपने ट्विटर अकाउंट पर विराट संग नई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं। इस ट्वीट में अनुष्का शर्मा ने लिखा, हमेशा एक रोशनी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है।

इस तस्वीर में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। दोनों ने एक-दूसरे को हग किया हुआ है। इस तस्वीर में विराट कोहली व्हाइट तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वहीं अनुष्का शर्मा ने ऑफ शोल्डर रेड टॉप कैरी किया हुआ है।

There is a light that never goes out ♥️ pic.twitter.com/0f7cWwVV0k