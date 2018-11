पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बीसीसीआई की बड़ी जीत, नहीं देना पड़ेगा 447 करोड़ रुपए का मुआवजा

वैसे तो क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान के बीच की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। लेकिन इस बार क्रिकेट स्टेडियम के बाहर दोनों देशों के क्रिकेट ​बोर्ड एक मामले को लेकर कानूनी दांव पेच की प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। इस प्रतिद्वंदिता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बड़ी जीत मिली है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के विवाद निवारण पैनल ने बीसीसीआई के खिलाफ पीसीबी की ओर से दायर किए गए मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया। इसके साथ ही लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत बीसीसीआई की बड़ी जीत के साथ हुआ।



PCB ने मुआवजे में बीसीसीआई से मांगे थे 447 करोड़

गौरतलब है कि पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर द्विपक्षीय श्रृंखला से जुड़े सहमति पत्र (एमओयू) का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया था। आईसीसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पोस्ट पर लिखा, 'विवाद निवारण पैनल ने बीसीसीआई के खिलाफ पाकिस्तान के मामले को खारिज कर दिया है। यह फैसला बाध्यकारी होगी और इसके खिलाफ अपनी नहीं की जा सकती।' पीसीबी ने बीसीसीआई पर एमओयू का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए 447 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इस एमओयू के तहत भारत को 2015 से 2023 के बीच पाकिस्तान से छह द्विपक्षीय श्रृंखलाएं खेलनी थीं।

IND vs AUS: जुबानी जंग- विराट कोहली ने दिया पैट कमिंस को मुंहतोड़ जवाब



बीसीसीआई सीओए प्रमुख विनोद राय ने जताई खुशी

बीसीसीआई ने इसके जवाब में कहा था कि वह इस कथित एमओयू को मानने के लिए बाध्य नहीं है और यह कोई मायने नहीं रखता क्योंकि पाकिस्तान ने भारत द्वारा सुझाए आईसीसी के राजस्व मॉडल पर समर्थन की प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साथ ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट के लिए सरकार से स्वीकृति की जरूरत पड़ती है जो 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद से नहीं मिल रही। सीओए विनोद राय ने पीटीआई से कहा, 'हमें खुशी है कि हमारा रुख सही साबित हुआ। मैं बीसीसीआई की विधि टीम के अलावा प्रत्येक उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मामले पर काम किया। पीसीबी जिसे एमओयू कह रहा है वह असल में प्रस्ताव पत्र है।'



PCB case against BCCI dismissed by dispute panel https://t.co/2oIkXJIa3h via @ICC