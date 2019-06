ICC CWC 2019: विंडीज को लगा बड़ा झटका, आंद्रे रसेल विश्व कप से हुए बाहर

भारत के खिलाफ 27 जून को होने वाले विश्व कप मुकाबले से पहले वेस्ट इंडीज की टीम को बड़ा झटका लगा है। उसके स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल बाएं घुटने में लगी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। गौरतलब है कि आंद्रे रसेल न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए मुकाबले में भी नहीं खेले थे। आंद्रे रसेल के रिप्लेसमेंट के तौर पर सुनील अंबरीश वेस्ट इंडीज टीम के साथ जुड़ेंगे।

