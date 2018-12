VIDEO: टूटी 141 साल पुरानी टॉस की परंपरा, नहीं उछाला गया सिक्का

क्रिकेट फॉर्मेट के हर मैच की शुरुआत से पहले बल्लेबाजी और गेंदबाजी के चुनाव के लिए टॉस का प्रचलन है, जिसमें सिक्के को उछालकर हेड या टेल के माध्यम से यह फैसला लिया जाता है। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया की लोकप्रिय बिग बैश लीग (बीबीएल) में टॉस को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। इस दौरान 141 साल की टॉस परंपरा टूटी और सिक्का उछालकर नहीं, बल्कि बल्ला उछालकर टॉस किया गया।

ऑस्ट्रेलिया में बल्ले को उछालने का यह प्रचलन पुराना था, जो एक बार फिर शुरू हो गया है। दोनों टीमें अब बल्ले के गिरने के तरीके पर अंदाजा लगाएंगी और जिस टीम का अंदाजा सही होगा, उसे ही पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी के फैसले का मौका मिलेगा।

बिग बैश लीग में 19 दिसंबर को ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच होने वाले मैच में टॉस के लिए इस तरीके का इस्तेमाल हुआ। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने टॉस के लिए बल्ला उछाला। एडिलेड स्ट्राइकर्स के कप्तान कॉलिन इंग्राम ने यह टॉस जीता। बता दें कि टॉस का यह बैट दोनों तरफ से फ्लैट है।

बिग बैश लीग ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से टॉस के दौरान उछाले गए बल्ले की तस्वीर भी शेयर की है।

