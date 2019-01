Big Bash League: बेन कटिंग को कैच के चक्कर में लगी भयानक चोट- दिल दहलाने वाला है Video

बिग बैश लीग (Big Bash League 2018/19) में गुरुवार को मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच मैच खेला गया। इस मैच के दौरान ब्रिस्बेन हीट के फील्डर बेन कटिंग के साथ एक ऐसा हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। मेलबर्न रेनेगेड्स के सामने ब्रिस्बेन हीट ने जीत के लिए 145 रनों का लक्ष्य रखा। मेलबर्न रेनेगेड्स जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पहले ही ओवर में बेन कटिंग के माथे पर तेज चोट लग गई। उनके माथे से खून निकलने लगा, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा।

पैटिंसन की गेंद पर मार्कस हैरिस ने हवा में शॉट खेला। कटिंग कैच लेने के चक्कर में अपने माथे पर चोट लगा बैठे। गेंद उनके हाथ में आने की बजाय सीधा जाकर दोनों आंखों के बीच माथे पर लगी। कटिंग ने फिर भी कैच लिया लेकिन दर्द के चक्कर में गेंद हाथ में कुछ सेकेंड्स रख नहीं सके और अंपायर ने मार्कस हैरिस को आउट नहीं दिया।

कटिंग चोट लगने के बावजूद कैच का जश्न मनाते हुए दिखे। उनके माथे से जब खून निकलने लगा, तो वो मैदान छोड़कर बाहर गए। हालांकि बाद में माथे पर टांके लगवाकर कटिंग फिर मैदान पर लौट आए थे।

Ben Cutting talks us through his 'monobrow', while the umps explain why this wasn't a catch #BBL08 pic.twitter.com/QzMqDi9rY7