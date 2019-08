भुवनेश्वर कुमार के लपका शानदार कैच, एक ही ओवर में पलटा मैच का रुख- VIDEO

India vs West Indies, 2nd ODI: भारत की वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में सनसनीखेज जीत में भुवनेश्वर कुमार ने एक सनसनीखेज लपका। त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहे दूसरे वनडे मैच के 35वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने यह बेहतरीन कैच लपका। विराट कोहली की शानदार 120 रनों की पारी के बाद भुवनेश्वर कुमार ने अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। इस मैच को 59 रन से जीतकर भारत ने वनडे सीरीज पर 1-0 की बढ़त ले ली है।

मैच के दौरान भुवनेश्वर गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की पांचवीं गेद पर चेस ने लेंथ बॉल को हिट किया। चेस ने गेंद भुवनेश्वर की तरफ ही खेली। गेंदबाज ने अपने बाईं तरफ डाइव मारी और एक हाथ से कैच लपक लिया। चेस को 18 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। इसी ओवर में भुवनेश्वर ने 42 रन पर निकोलस पूरन को भी आउट किया।

लगातार दो विकेट गिरने से मैच भारत की तरफ झुक गया। भुवनेश्वर ने केमार रोच और खतरानाक क्रिस गेल की विकेट भी ली। उन्होंने 8 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए।

सोशल मीडिया पर फैन्स भुवनेश्वर कुमार के इस कैच की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

BhuvI! Flipped the game in 5 minutes. It's very far to the bowler's left, but he's managed to steady himself & go full stretch one-handed. He's held on. Back up quickly with a sheepish grin.Superb. O Bhuvi You're AWESOME!Catch of the match

