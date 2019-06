ICC CWC 2019: भुवनेश्वर कुमार ने शुरू किया गेंदबाजी अभ्यास, जल्द होंगे टीम में शामिल-VIDEO

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 जून को विश्व कप मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ जाने के बाद मंगलवार को पहली बार गेंदबाजी की। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती ओवर करने के बाद ही भुवनेश्वर के बाएं पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था।

भारतीय सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य ने नेट सत्र के बाद पीटीआई से कहा, 'वह अब फिट लगता है। आगामी दिनों में उसकी फिटनेस और बेहतर होनी चाहिए।' भुवनेश्वर को चोटिल होने के बाद आठ दिनों तक गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन मंगलवार को इस तेज गेंदबाज ने भारतीय टीम के वैकल्पिक अभ्यास सत्र के दौरान ओल्ड ट्रैफर्ड की इंडोर नेट्स पर लगभग 30 मिनट तक गेंदबाजी की।

